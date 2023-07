FDP-Fraktion fordert Aufnahme des Wolfes ins Jagdrecht

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Die hessische FDP-Landtagfraktion hat die Aufnahme des Wolfes ins Jagdrecht und eine eigene Wolfsverordnung gefordert. „Dann können Problemwölfe, wenn man sie endlich als solche anerkennt, rechtssicher geschossen werden“, erklärt die jagdpolitische Sprecherin Wiebke Knell am Donnerstag in Wiesbaden. Es müsse eine Abkehr von einer romantisierenden Wolfsschutzpolitik hin zu einem funktionierenden Wolfsmanagement geben. Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) entgegnete, die Forderung der FDP führe in die Irre.