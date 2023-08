FDP-Fraktion: Mehr ökonomische und digitale Schulbildung

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Der Unterricht an Hessens Schulen sollte nach der Forderung der FDP-Landtagsfraktion mehr ökonomische und digitale Bildung vermitteln. „Solide Kenntnisse über ökonomische Zusammenhänge gewinnen in Zeiten von Digitalisierung, Globalisierung und demografischem Wandel zunehmend an Bedeutung“, erläuterte der stellvertretenden Fraktionsvorsitzende Stefan Naas am Dienstag in Wiesbaden. Deshalb müssten die Themengebiete Wirtschaft und Finanzen im Unterrichtsfach „Politik und Wirtschaft“ einen höheren Stellenwert bekommen.