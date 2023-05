FDP-Fraktion: Wasserstoff als Energieträger stärker fördern

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Die hessische FDP-Fraktion hat sich im Landtag erneut für die stärkere Nutzung von Wasserstoff als Energieträger stark gemacht. „Wasserstoff ist ein Zukunftsthema“, sagte der Fraktionsvorsitzende René Rock am Mittwoch in Wiesbaden. Deutschland erzeuge zu wenig Strom aus regenerativer Energie. Es sei wichtig, das 28.000-Kilometer-Gasnetz in Deutschland auch für Wasserstoff zu ertüchtigen, um damit langfristig auch das Heizen in Häusern zu ermöglichen.