FDP-Fraktion will Fusionsforschung in Hessen etablieren

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) hat den technologieoffenen Förderansatz der hessischen Landesregierung betont. Um die Energiewende voranzubringen, müsse die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern so schnell wie möglich beendet werden, sagte der Grünen-Politiker am Donnerstag im hessischen Landtag in Wiesbaden. Die Fusionstechnologie könne dabei eventuell in der Zukunft eine saubere und sichere Energieversorgung bereitstellen. „Ob das gelingt, weiß heute natürlich niemand.“ Momentan sei die Fusionstechnologie weit von einer breiten technischen Anwendbarkeit in der Praxis entfernt.