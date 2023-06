FDP-Landeschefin Stark-Watzinger im Amt bestätigt

„Wir wollen in Hessen wieder Verantwortung übernehmen, wir wollen Schwarz-Grün in Hessen ablösen“, sagte Stark-Watzinger. Das FDP-Wahlprogramm sei „Ausdruck von unserer Haltung, von unserem Menschenbild“. Die Freien Demokraten setzten als einzige auf Freiheit. In Hessen wird am 8. Oktober ein neuer Landtag gewählt.