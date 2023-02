FDP-Politiker verteidigen Faesers Kandidatur in Hessen

Berlin (dpa) - . Prominente FDP-Politiker haben Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) gegen Kritik an ihrer Spitzenkandidatur bei der Landtagswahl in Hessen in Schutz genommen. Faeser will ihren Posten im Kabinett bis zur Wahl im Herbst und auch im Fall einer Wahlniederlage behalten. Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, die pauschale Aussage, jemand dürfe sich nicht einer Wahl stellen, weil er ein Staatsamt ausübt, „halte ich nicht förderlich für die liberale Demokratie“. Es sollten konkret die Themen benannt werden, die angeblich liegenblieben.