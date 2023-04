FDP schlägt Sondersitzung des Bundestags in Paulskirche vor

Die hessischen Liberalen schlagen zudem einen nationalen Gedenktag in Erinnerung an die Deutsche Revolution von 1848/49 vor. Dafür biete sich jeweils der Jahrestag 18. Mai an. Denkbar sei von 2024 an auch stets der 28. März: An diesem Tag wurde im Jahr 1849 in der Paulskirche die erste gesamtdeutsche demokratische Verfassung verkündet. Sie wurde zwar nie wirksam, legte aber die Grundlage für spätere deutsche Verfassungen.