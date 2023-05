FDP: Schwarz-Grün blockiert wichtige Autobahnprojekte

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Im Streit um den beschleunigten Ausbau staugeprägter Engpässe auf Hessens Autobahnen hat die FDP-Opposition im Landtag Schwarz-Grün Blockade vorgeworfen. Der Freidemokrat Stefan Naas hielt Landesverkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) am Donnerstag in Wiesbaden „Sabotage am Wirtschaftswachstum“ vor. Hessen sei eines der staureichsten Bundesländer, stehe aber bei der Beseitigung von Engpässen „mit beiden Füßen auf der Bremse“. Al-Wazir wies die Kritik zurück.