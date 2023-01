FDP setzt im Wahlkampf auf Wirtschaft und Spitzenkandidaten

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Die hessische FDP will mit einem klaren wirtschaftspolitischen Profil in den Landtagswahlkampf in diesem Jahr ziehen. Der Prozess für das Wahlkampfprogramm sei zwar noch nicht abgeschlossen, sagte FDP-Spitzenkandidat Stefan Naas der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden. „Es gibt aber schon eine politische Agenda in meinem Kopf mit drei Stichworten: Wirtschaft, Bildung und die großen Freiheitsthemen.“