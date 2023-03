FDP will das Bauen für private Investitionen erleichtern

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Die FDP-Fraktion will das Bauen in Hessen einfacher machen. „Regulierungen und Vorschriften haben ein investitionsfeindliches Klima geschaffen, und dem Wohnungsbau droht der Kollaps“, erklärte Vize-Fraktionschef Stefan Naas am Donnerstag in Wiesbaden. „Hier müssen wir gegensteuern und vor allem private Investitionen erleichtern.“