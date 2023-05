Fehlende Erzieherinnen: Linke fordert mehr Einsatz für Kitas

Sozialstaatssekretärin Anne Janz (Grüne) verwies auf eine „Vielzahl an Maßnahmen“ der schwarz-grünen Landesregierung im Kampf gegen den bundesweit „eklatanten“ Mangel an Erzieherinnen. Dazu gehöre etwa Hessens Finanzierung von 1800 Ausbildungsplätzen. Dies habe an den Fachschulen für Sozialwesen in der Fachrichtung Sozialpädagogik zu einer erheblichen Steigerung der Studierendenzahlen geführt. Hessens Doppelhaushalt 2023/2024 sehe eine Fortsetzung des entsprechenden Landesprogramms mit zwei weiteren Jahrgängen vor. Außerdem wurde laut Janz ein „Dialogprozess“ mit den Interessenverbänden der Kindertagesbetreuung im Land ins Leben gerufen, um sich über gesetzliche Änderungsvorschläge und Begleitmaßnahmen auszutauschen.