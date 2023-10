Fehlende Jugendhilfeplätze: Klose reagiert auf offenen Brief

Wiesbaden/Hanau (dpa/lhe) - . Nach einem Hilferuf aus Hanau wegen fehlender Plätze für Kinder und Jugendliche in Krisensituationen hat das hessische Sozialministerium Unterstützung angeboten - aber gleichzeitig auf die grundsätzliche Zuständigkeit der Kommunen verwiesen. In einem offenen Brief an Sozialminister Kai Klose und Bundesfamilienministerin Lisa Paus (beide Grüne) hatte Oberbürgermeister Claus Kaminsky um schnelle Hilfe gebeten, da die Stadt für immer mehr Kinder und Jugendliche in Not keine kurz- oder längerfristigen Unterbringungsmöglichkeiten mehr fände.