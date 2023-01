Fehlende Wasserstoffzüge: Ersatzverkehr rollt durch Taunus

Hofheim/Bad Homburg (dpa/lhe) - . Das Ersatzkonzept auf der von Problemen ausgebremsten Taunusbahn ist wie geplant am Montag angelaufen. Das teilte eine Sprecherin des Rhein-Main-Verkehrsverbunds (RMV) in Hofheim mit. „Zwischen 6.00 und 11.30 Uhr sind die Züge bis auf zwei Ausnahmen gefahren. Diese zwei kurzfristigen Ausfälle wurden mit dem Busersatzverkehr aufgefangen.“ Zusätzliche Gelenkbusse stehen demnach insbesondere in Bad Homburg und Grävenwiesbach bereit und „kommen bedarfsorientiert zum Einsatz, um zusätzliche Kapazitäten zu bieten“.