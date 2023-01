Fehlstart der Wasserstoff-Flotte: RMV verspricht Besserung

„Wir sehen keinen Anlass, den Einsatz von Wasserstoffbussen generell in Frage zu stellen“, erklärt dagegen die Frankfurter Verkehrsgesellschaft Traffiq. Mit ihrer höheren Reichweite im Vergleich zu batterie-elektrischen Bussen seien sie für lange Linien die bessere Lösung. Aktuell seien 13 Brennstoffzellen-Busse im Einsatz. Sie werden derzeit noch in Höchst betankt, ab Sommer dann an einer eigenen Wasserstofftankstelle auf einem Betriebshof. Weitere zehn Brennstoffzellen-Busse sind für kommendes Jahr angekündigt. Bis Anfang der 2030er Jahre sollen es insgesamt 120 sein - rund ein Viertel der dann voll elektrifizierten städtischen Busflotte.