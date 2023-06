Feierlust versus Ruhe: Städte begrenzen Lärm bei Festen

Das Einhalten der Lärmobergrenzen liegt in der Verantwortung der Veranstalter. „Da wir bei den großen Stadtfesten selbst Veranstalter sind, überwachen wir alles selbst“, sagte Magistratssprecherin Güzin Langner. Beim Ordnungsamt habe es in der Vergangenheit nur vereinzelte Lärmbeschwerden gegeben. So gab es beim jüngsten Lamboyfest zwei Lärmbeschwerden und bei dem beschaulicheren Weinfest in all den Jahren noch überhaupt keine.