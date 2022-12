Fenster der Gefängnisse gegen illegale Drohnen geschützt

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Die Fenster der hessischen Gefängnisse sind mit einer Zusatzvergitterung gegen illegale Drohnen geschützt. Diese über dem normalen Gitter angebrachte Feinvergitterung soll verhindern, dass durch eine an das Haftraumfenster gesteuerte Drohne unerlaubt Gegenstände an Gefangene übergeben werden können, teilte das Justizministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden mit.