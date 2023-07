Ferienstart mit Staus und Baustellen bei der Bahn

Eng werden könnte es zudem am Frankfurter Flughafen. Betreiber Fraport erwartet am ersten Ferienwochenende an jedem einzelnen Tag mehr als 200.000 Fluggäste - fast so viele wie an den Verkehrsspitzen vor der Corona-Flaute. Fraport appellierte an die Kunden, sich gut auf die Flugreise vorzubereiten und digitale Angebote zu Parkplätzen, Check-in, Gepäckaufgabe und Zeitfenstern an den Sicherheitskontrollen zu nutzen. Reisende mit Aufgabegepäck sollten zweieinhalb Stunden vor Abflug am Flughafen sein, aber nicht früher. Für Reisende nur mit Handgepäck reichten zwei Stunden.