Ferientermine stehen bis zum Schuljahr 2029/30 fest

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Hessen hat nun alle Ferientermine bis zum Schuljahr 2029/30 festgezurrt. Das teilte Kultusminister Alexander Lorz (CDU) am Dienstag in Wiesbaden nach Abschluss des Beteiligungsverfahrens mit. Demnach soll es bis 2030 durchgängig wieder jeweils zwei Wochen Herbst- und Osterferien geben. Außerdem ist in allen Jahren wieder eine ganze Ferienwoche nach Neujahr schulfrei. In dieser sogenannten „Hessenwoche“ hat in den meisten anderen Bundesländern wieder die Schule begonnen.