Ferienzeit ist Bauzeit: Bahn stellt Sommerbaustellen vor

Auch andernorts in Hessen wird in den Sommerferien an der Erneuerung von Bahnstrecken gearbeitet, unter anderem im Odenwald, wo ein neues elektronisches Stellwerk im Bereich Fürth-Weinheim entsteht, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Schon länger Einschränkungen gibt es in Nordhessen wegen der Bauarbeiten auf der ICE-Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Fulda und Kassel. Diese Arbeiten werden nach bisherigem Plan noch bis 9. Dezember andauern.