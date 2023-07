Fernbahntunnel unter Frankfurt könnte 2040 fertig sein

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Der geplante Fernbahntunnel unter der Frankfurter City könnte nach aktuellen Plänen der Deutschen Bahn im Jahr 2040 fertig sein. „2040 wäre ein Ziel, an dem wir uns gerne messen lassen würden“, sagte Bahn-Infrastrukturvorstand Berthold Huber am Freitag in Frankfurt. Das riesige Vorhaben hatte das Unternehmen vor zwei Jahren vorgestellt. Der Tunnel soll teils unter der Stadt verlaufen und an eine neue, unterirdische Station unter dem Hauptbahnhof angebunden werden.