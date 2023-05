Fernduell mit Osnabrück: Wehen ohne Kauczinski auf der Bank

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Ausgerechnet beim Saisonfinale darf Markus Kauczinski nicht auf der Trainerbank des SV Wehen Wiesbaden sitzen. Der 53 Jahre alte Chefcoach des Fußball-Drittligisten hat aber „großes Vertrauen in meine beiden Co-Trainer Nils Döring sowie Giuliano Modica und keinen Zweifel, dass sie einen guten Job machen werden“, wie er am Donnerstag sagte. Sein Team kämpft am Samstag (13.30 Uhr/Magenta TV) gegen den Halleschen FC noch um den direkten Aufstieg in die zweite Liga.