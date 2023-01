Fernsehjournalistin Amiri erhält Kasseler Bürgerpreis

Amiri sei „eine unerschrockene Journalistin, die durch ihre Berichterstattung den Heldinnen und Helden des Jahres 2022 eine Stimme gegeben hat: den Frauen und der Jugend im Iran“, sagte der Vorstandsvorsitzende Wilfried Sommer. Die in München geborene Journalistin moderiert seit 2014 den ARD-Weltspiegel und leitete ab 2015 für fünf Jahre das ARD-Büro in Teheran. In dieser Zeit hat sie laut Mitteilung „jede Sendeminute und jeden Bericht gegen staatliche Auflagen verteidigt“. Sie sei ständiger Kontrolle ausgesetzt gewesen, habe sich gegen Erpressungsversuche des Geheimdienstes gestellt und damit rechnen müssen, verhaftet zu werden. 2020 sei die Gefahr einer Geiselnahme zu groß geworden, daher habe sie die Leitung des Fernsehstudios abgeben müssen.