Festhallen-Reitturnier: Sieg für Anquetin im Champions-Cup

Frankfurt/Main (dpa) - . Der französische Springreiter Julien Anquetin hat am Samstag beim internationalen Frankfurter Festhallen-Turnier den Champions-Cup gewonnen. Er blieb mit seinem Wallach Cesus de Fougnard in der Siegerrunde in einer Zeit von 40,48 Sekunden fehlerfrei. Zweiter wurde der Niederländer Kevin Jochems mit La Costa (0/41,08), gefolgt von dem Briten Donald Whitaker mit Colette (0/42,02). Bester deutscher Reiter war Tim Rieskamp-Goedeking mit Ventago auf Rang vier (0/46,03). Der 39-Jährige hatte am Vorabend das Championat von Frankfurt gewonnen.