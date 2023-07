Festival darf stattfinden: Gericht gibt Veranstalter recht

Für eine gaststättenrechtliche Unzuverlässigkeit des Zentralrates der Eritreer in Deutschland als Veranstalter des Festivals hätten zum Zeitpunkt der städtischen Entscheidung „keine ausreichenden Anhaltspunkte“ vorgelegen, befand das Gericht. Vor allem habe der Veranstalter bereits am 12. Juni ein Sicherheitskonzept vorgelegt, das von der Stadt am 26. Juni erstmals beanstandet worden sei. Zudem gehe die „befürchtete Gefahrenlage“ nicht von dem Veranstalter aus, die möglichen Ausschreitungen lägen nicht in seinem Einflussbereich.