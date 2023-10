Festnahme bei Ermittlungen gegen „Vereinte Patrioten“

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Im Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen die mutmaßliche Terrorgruppe „Vereinte Patrioten“ haben Ermittler in Hessen einen Verdächtigen festgenommen. Sie durchsuchten außerdem seine Wohnung im Kreis Bergstraße, wie die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt und das hessische Landeskriminalamt am Dienstag mitteilten. Der Mann kam noch am Dienstag in Untersuchungshaft, ein Haftbefehl gegen den 61-Jährigen hatte bereits vorgelegen.