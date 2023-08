Festnahme nach Schüssen mit Luftdruckpistole auf Kinder

Wiesbaden (dpa/lhe) - . In Wiesbaden soll ein Mann am Freitagabend mit einer Luftdruckpistole in Richtung mehrerer Kinder geschossen haben. Die Polizei konnte daraufhin noch am gleichen Abend einen 39-Jährigen in seiner Wohnung in Mainz-Kostheim festnehmen, wie die Beamten am Sonntag mitteilten. Verletzt wurde durch die Schüsse nach ersten Erkenntnissen niemand. Zeugen hatten der Polizei zuvor einen Mann gemeldet, der von dem Fenster seiner Wohnung aus auf Kinder geschossen haben soll. Vor Ort konnten die Beamten dann Projektile einer Luftdruckwaffe finden. Weitere Hinweise von Befragten führten die Einsatzkräfte schließlich zu der Wohnung des Mannes. Dort befand sich den Angaben zufolge auch eine entsprechende Waffe mit Munition. Den 39-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz und versuchter gefährlicher Körperverletzung.