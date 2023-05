Feuer bei Containern für Flüchtlinge: Standort soll bleiben

Roßdorf (dpa/lhe) - . Nach dem Feuer in einer noch unbewohnten Containeranlage für Flüchtlinge im südhessischen Roßdorf will der Kreis Darmstadt-Dieburg das Areal weiter für Flüchtlingsunterkünfte nutzen. „Dass wir an dem Standort in Roßdorf festhalten, steht allerdings außer Frage“, sagte ein Kreissprecher auf Anfrage. Sozialdezernentin Christel Sprößler und ihre Mitarbeiter würden mit dem Investor und Eigentümer der Containeranlage in nahezu täglichem Austausch stehen.