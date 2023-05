Feuer bei Containern für Flüchtlinge: Weitere Nutzung unklar

Roßdorf (dpa/lhe) - . Nach dem Feuer in einer noch unbewohnten Containeranlage für Flüchtlinge im südhessischen Roßdorf ist über die weitere Nutzung des Areals noch keine Entscheidung gefallen. „Es gibt Gespräche. Eine Entscheidung muss sehr zügig gefällt werden“, sagte ein Sprecher des Kreises Darmstadt-Dieburg am Freitag. Der Druck bei der Suche nach Flüchtlingsunterkünften sei weiter hoch. Das Feuer war in der Nacht zum Sonntag ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Die aus Hessen stammende Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte in einer ersten Reaktion auf Twitter von einer „schlimmen Nachricht“ gesprochen.