Feuer im Habichtswald: Polizei ermittelt zwei Tatverdächtige

Kassel/Habichtswald (dpa/lhe) - . Nach den Bränden im Habichtswald in Nordhessen am vergangenen Wochenende sind zwei Tatverdächtige ermittelt worden. Das teilte die Polizei in Kassel am Freitag mit. Im Zuge der Ermittlungen und durch verschiedene Hinweise sei sie auf zwei 18 und 20 Jahre alte Männer aus Kassel aufmerksam geworden, die zumindest im Zusammenhang mit dem zweiten Brand gestanden haben sollen, hieß es.