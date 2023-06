Feuer in Berufsschule vermutlich nicht vorsätzlich gelegt

Lauterbach (dpa/lhe) - . Das Feuer in einer Berufsschule in Lauterbach (Vogelsbergkreis) am Montag ist nach Angaben der Polizei vermutlich nicht auf eine vorsätzliche Brandstiftung zurückzuführen. Bei den Ermittlungen hätten sich keine Anhaltspunkte dafür gefunden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte der Brand in Folge von Dachsanierungsarbeiten entstanden sein. Der Brand führte zu einem Sachschaden von mehreren zehntausend Euro am Dach des Gebäudes. Verletzt wurde niemand.