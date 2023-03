Feuer in Kellerwohnung im Frankfurter Westend

Frankfurt (dpa/lhe) - . Ein Warmwasserboiler hat in einem Mehrfamilienhaus im Frankfurter Westend einen Wohnungsbrand verursacht. Wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilte, fing das Gerät am späten Dienstagabend in einer Souterrainwohnung des Hauses Feuer. Wasser, das danach aus dem Boiler geflossen sei, habe eine Ausweitung des Brandes verhindert. Die Bewohnerin der Kellerwohnung und weitere Menschen konnten sich laut Mitteilung noch vor Eintreffen der Feuerwehr aus dem Gebäude ins Freie retten. Verletzt wurde niemand.