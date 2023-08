Feuer in Mehrfamilienhaus in Liederbach am Taunus

Liederbach (dpa/lhe) - . Ein Mehrfamilienhaus in Liederbach am Taunus ist wegen eines Feuers geräumt worden. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, wurde bei dem Brand, der am Montagabend im Keller des Hauses ausbrach, niemand verletzt. Elf Bewohner mussten vorläufig anderweitig untergebracht werden. Die Ursache des Feuers stand zunächst nicht fest, möglicherweise liege aber fahrlässige Brandstiftung vor, sagte der Sprecher. Dies komme beispielsweise bei einem unvorsichtigen Umgang mit Feuer in Betracht oder wenn ein technisches Gerät nicht ausreichend gewartet worden sei.