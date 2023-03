Feuer in Psychiatrie: drei Leichtverletzte

Groß-Umstadt/Darmstadt (dpa/lhe) - . Bei einem Zimmerbrand in der Psychiatrie einer Klinik in Groß-Umstadt (Landkreis Darmstadt-Dieburg) sind drei Menschen leicht verletzt worden. Das Feuer sei nach bisherigen Erkenntnissen von einem Patienten gelegt worden, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Südhessen am Sonntag. Eine Pflegekraft sei zügig eingeschritten und habe eine Ausbreitung des Feuers verhindert. Bei den Verletzungen habe es sich um leichte Rauchgasvergiftungen gehandelt. Nach Angaben der Feuerwehr waren neben dem Patienten zwei Pflegekräfte betroffen. Es habe zu keinem Zeitpunkt größere Gefahr für die Klinik oder die Bevölkerung bestanden, hieß es.