Feuer in Schulgebäude in Neukirchen

Neukirchen(dpa/lhe) - . In einer Schule in Neukirchen (Schwalm-Eder-Kreis) hat es am Montagmittag gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, war im Bereich des Atriums ein Feuer ausgebrochen. Schüler und Lehrer seien umgehend aus dem Gebäude evakuiert worden. Eine Mitarbeiterin der Schule wurde demnach durch Rauchgase leicht verletzt und vor Ort ambulant behandelt.