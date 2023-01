Feuer in Serverraum von Bürohochhaus: Keine Verletzten

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . In einem Bürohochhaus in Frankfurt ist am Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Menschen wurden nach Angaben der Feuerwehr nicht verletzt. Wie es zu dem Brand in dem Serverraum im 28. Stockwerk des Gebäudes kam, war zunächst ungeklärt. Ersten Ermittlungen zufolge waren dort in einem Technikschrank mehrere Akkus in Flammen aufgegangen.