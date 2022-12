Feuer wütet in Wohnhaus und richtet hohen Schaden an

Wiesbaden/Neu-Anspach (dpa/lhe) - . Ein Brand hat ein Wohnhaus in Neu-Anspach im Hochtaunuskreis zerstört und einen Schaden von mindestens 700.000 Euro verursacht. Wie das Polizeipräsidium Westhessen am Dienstag mitteilte, erlitten durch das Feuer am frühen Morgen drei Hausbewohner im Alter zwischen 51 und 79 Jahren Rauchvergiftungen. Ersten Ermittlungen zufolge löste ein technischer Defekt an einer Heizdecke den Brand in der Wohnung einer 79-Jährigen aus. Sie alarmierte noch selbst die Feuerwehr. Als die Retter eintrafen, stand der Dachstuhl des Hauses komplett in Flammen. Die drei Bewohner wurden von der Feuerwehr mit einer Drehleiter gerettet.