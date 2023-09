Feuer zerstört Supermarkt: Brandstifter verurteilt

Darmstadt (dpa/lhe) - . Das Landgericht Darmstadt hat einen Mann zu vier Jahren Haft verurteilt, der ein Feuer in einem Supermarkt mit Millionenschaden verursacht hat. Der 27-Jährige hatte gestanden, in der Nacht zum 13. November 2022 einen Sack mit PET-Flaschen angezündet zu haben. Der Brand auf der Laderampe eines Supermarkts in Lautertal im Kreis Bergstraße griff auf den Markt über. Der Schaden liegt laut Staatsanwaltschaft bei rund 2,3 Millionen Euro. Der Angeklagte war von einem Freund, der mit ihm nachts unterwegs war, als Täter benannt worden.