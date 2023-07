Feuerwehr stoppt Brand wenige Zentimeter vor Wohnhäusern

Bad Schwalbach (dpa/lrs) - . Nur wenige Zentimeter vor mehreren Wohnhäusern in Bad Schwalbach konnte die Feuerwehr am Dienstag einen Flächenbrand stoppen. Zwischen einer Jugendhilfeeinrichtung und der Ortsgrenze Lindschied habe ein großes Getreidefeld in Flammen gestanden, berichtete die Feuerwehr. Das Feuer sei durch den Wind bis an die Gärten der Wohnhäuser getrieben worden. Mehr als 100 Einsatzkräfte aus dem Rheingau-Taunus-Kreis waren im Einsatz und konnten den Brand stoppen. Drei Feuerwehrleute wurden leicht verletzt.