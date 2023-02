Feuerwehrleute finden Toten in brennendem Mehrfamilienhaus

Kassel (dpa/lhe) - . In einem brennenden Mehrfamilienhaus in Kassel haben Feuerwehrleute am Samstag einen Toten gefunden. Wer er ist und wie er ums Leben kam, blieb zunächst offen. Ersten Ermittlungen zufolge war das Feuer aus ungeklärter Ursache in einem der Obergeschosse des Hauses ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte.