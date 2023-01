Finanzämter erinnern an Grundsteuererklärung

Bislang wurden den Angaben zufolge in Hessen etwa 1,9 Millionen der erwarteten rund 2,8 Millionen Erklärungen abgegeben. Dies entspricht einer Abgabequote von rund 67 Prozent. Die Abgabefrist endete ursprünglich am 31. Oktober 2022, wurde jedoch auf Ende Januar 2023 verlängert. Ab 2025 soll die Grundsteuer in Deutschland neu berechnet werden. Im Rahmen dieser Reform müssen daher bundesweit fast 36 Millionen Grundstücke mit Hilfe von Eigentümerangaben neu bewertet werden.