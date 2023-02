Finanzielle Unterstützung für Film- und Serien-Projekte

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Hessen setzt fast drei Millionen Euro für die Förderung von Film- und Serien-Projekten im Land ein. Die Filmförderung Hessenfilm und Medien habe sich zum Ziel gesetzt, künstlerischen Wagemut, junge Talente und die Vielfalt am Filmstandort Hessen zu unterstützen, teilte Kunst- und Kulturministerin Angela Dorn (Grüne) am Montag in Wiesbaden mit.