Finanzierungsüberschuss der Kommunen sinkt deutlich

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Der Finanzierungsüberschuss der hessischen Kommunen ist deutlich gesunken. 2022 betrug er in den kommunalen Kernhaushalten insgesamt 5,4 Millionen Euro, während er 2021 noch 412,6 Millionen Euro erreicht hatte, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden am Mittwoch mitteilte. Der Finanzierungssaldo ist die Differenz zwischen den bereinigten Einnahmen und Ausgaben.