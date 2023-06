Firmenlauf in Frankfurt mit mehr als 55.000 Teilnehmern

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Zehntausende Läuferinnen und Läufer gehen an diesem Mittwoch (19.00 Uhr) beim diesjährigen Firmenlauf J.P. Morgan Corporate Challenge in Frankfurt an den Start. Die Strecke führt sie 5,6 Kilometer durch die Innenstadt. Die angemeldeten mehr als 55.000 Freizeitsportler gehören nach Angaben der Veranstalter mehr als 2000 Unternehmen an. Start ist am Opernplatz.