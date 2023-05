Fischer über Kokain-Ermittlungen: „Größte Sauerei“

Frankfurt/Main (dpa) - . Eintracht Frankfurts Präsident Peter Fischer hat sich in seinem ersten größeren öffentlichen Auftritt auch zu den inzwischen eingestellten Ermittlungen gegen seine Person geäußert. „Das war die größte Sauerei, die passiert ist. Rechtlich überhaupt nicht haltbar“, sagte Fischer am späten Samstagabend im ZDF-„Sportstudio“. Das Ganze sei laut Fischers Darstellung „aus einer Ecke“ gekommen, „aus der man schon drei Monate versucht hat, uns etwas reinzudrücken“, fügte der 67-Jährige an.