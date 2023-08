Fischotter mit stabilen Vorkommen in Hessen sesshaft

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Zehn Jahre nach der Rückkehr des Fischotters nach Hessen gibt es inzwischen landesweit vier stabile Vorkommen. Diese liegen im Vogelsberg- und Schwalm-Eder-Kreis, in der Wetterau, im Main-Kinzig-Kreis sowie im Landkreis Kassel, wie das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) am Montag in Wiesbaden mitteilte. Auch im Kreis Marburg-Biedenkopf sei mindestens ein Tier sesshaft geworden, erläuterte die Expertin Irene Glatzle.