Flaschenwurf bei Protest gegen Polizei auf Darmstädter CSD

Darmstadt (dpa/lhe) - . Bei einer Spontanversammlung beim Christopher Street Day (CSD) in Darmstadt ist eine Flasche in die Richtung von Polizeibeamten geworfen worden. Verletzte habe es dabei am Samstag nicht gegeben, teilte die Polizei in Darmstadt am Sonntag mit. Zuvor hätten acht Menschen mit einem Banner vor einem Informationsstand der Polizei demonstriert, hieß es.