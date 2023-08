Fliegerbombe auf Firmengelände muss gesprengt werden

Kassel (dpa/lhe) - . Die bei Bauarbeiten auf einem Firmengelände in Kassel gefundene Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg soll am Freitag gesprengt werden. Bei der 500-Kilo-Bombe sei einer von zwei Zündern beschädigt und könne nicht entschärft werden, teilte die Stadt Kassel am Abend mit. Es werde bei der kontrollierten Sprengung mit einem erheblichen Explosionsgeräusch gerechnet.