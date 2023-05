Fliegerbombe in Frankfurt entschärft

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Eine Weltkriegsbombe ist am Mittwoch in Frankfurt entschärft worden. Der Sprengkörper war bei Bauarbeiten unweit des Bahnhofs Frankfurter Berg gefunden worden. Die Entschärfung sei ohne besondere Vorkommnisse erfolgt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Mittwochabend.