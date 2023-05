Fliegerbombe in Frankfurt gefunden: Umgebung wird evakuiert

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Bei Bauarbeiten ist am Mittwoch eine Weltkriegsbombe in Frankfurt gefunden worden. Der Fundort der Fliegerbombe liege unweit des Bahnhofs Frankfurter Berg, teilte ein Polizeisprecher am Mittwoch mit. Bis 16.00 Uhr sollte das Gebiet in einem Radius von 500 Metern geräumt werden, teilte die Feuerwehr mit. Betroffen seien rund 1800 Menschen. Den Angaben zufolge soll die Bombe noch im Laufe des Mittwochs entschärft werden.