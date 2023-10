Fliegerbombe in Hanau entschärft: Evakuierung planmäßig

Hanau (dpa/lhe) - . In Hanau ist am Montag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg erfolgreich entschärft worden. Die Evakuierungsmaßnahmen betrafen am Nachmittag nach Angaben eines Stadtsprechers rund 1000 Menschen. Der Kampfmittelräumdienst hatte eine Räumung in einem Radius von 500 Metern um den Fundort angeordnet. Die Hanauerinnen und Hanauer seien „sehr erprobt und diszipliniert“, was Kampfmittelentschärfungen betreffe, deshalb sei die Evakuierung sehr ruhig und vorbildlich verlaufen, sagte der Sprecher nach der geglückten Entschärfung. Danach konnten die Menschen wieder in ihre Wohnhäuser zurückkehren.